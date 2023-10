Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Super Mario Bros. Wonder?

Seit Freitag dürfen sich Mario-Fans mit Super Mario Bros. Wonder in ein neues 2D-Abenteuer des Klempners stürzen. Im Gegensatz zu den vorherigen Titeln sticht besonders der neue Grafikstil hervor. Dieser orientiert sich nicht mehr an New Super Mario Bros., sondern geht mehr in Richtung eines comichaften Looks. Dazu gesellen sich neue Animationen, Charaktere und Power-Ups, die das Spiel „wonderful“ machen sollen. Das Ziel bleibt jedoch dasselbe: Bowser das Handwerk legen.

Bereits in der Woche veröffentlichten viele Redaktionen ihre Reviews, Berichte und Tests zu Wonder. Viele Stimmen ähneln sich und beschreiben den Titel als kreatives sowie buntes Wunderland, in dem vor allem das Leveldesign überzeugt. Doch seid ihr derselben Meinung? In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir euren Ersteindruck zu Super Mario Bros. Wonder erfahren.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

