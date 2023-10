SaGa Frontier 2: Charakter-Designer deutet aus Versehen eine Neuauflage für 2024 an

Ups, da war wohl jemand etwas voreilig. Tomomi Kobayashi, die sich um die Charakterdesigns für diverse SaGa-Spiele kümmerte – darunter SaGa Frontier und SaGa Frontier 2 – veröffentlichte kürzlich einen Blogbeitrag.

SaGa Frontier 2 Remastered im Anmarsch?

In diesem deutete sie die Neuveröffentlichung von SaGa Frontier 2 für das Jahr 2024 an. Wenig später ging der Beitrag dann bearbeitet erneut online – diesmal ohne eine Erwähnung der potenziellen Neuveröffentlichung.

Im Blogbeitrag hieß es: „Oh! Richtig! Es sieht so aus, als ob SaGa Frontier 2 (vielleicht?) nächstes Jahr veröffentlicht wird!! Meine Illustrationen sind im Spiel! Ich hoffe, ihr freut euch darauf!!“

Im Blogbeitrag selbst geht es um das Romancing SaGa Orchestra Festival 2023, dessen Konzerte am 15. bzw. 22. Oktober in Tokio und Fukuoka stattfanden und am 19. November in Osaka stattfinden werden.

Square Enix hat das ursprüngliche SaGa Frontier bereits am 15. April 2021 als SaGa Frontier Remastered für PlayStation 4, Switch, PC über Steam, iOS über den App Store und Android über Google Play erneut veröffentlicht. Eine Neuauflage von SaGa Frontier 2 im selben Stile steht allerdings noch aus. Vielleicht ja nicht mehr lang.

via Gematsu, Bildmaterial: SaGa Frontier 2, Square Enix