Remaster von The Last of Us Part II: Laut LinkedIn-Profil eines Entwicklers ist es in Arbeit

Im Profil eines Naughty-Dog-Entwicklers wurde ein Hinweis auf eine „Remastered“-Version von The Last of Us Part 2 entdeckt, was bisherigen Gerüchten um eine aufgebohrte Version des PS4-Spiels von 2020 weitere Glaubwürdigkeit verleiht.

Hinweise darauf, dass eine erweiterte Version von The Last of Us Part 2 bei Naughty Dog in der Entwicklung ist, tauchten erstmals im Juli auf, als der Komponist des Spiels, Gustavo Santaolalla, von einer „neuen Version“ sprach, die es SpielerInnen ermöglichen würde, mit seinem Banjo-spielenden Cameo in Jackson zu interagieren und aus einer Reihe von Liedern auszuwählen, die er spielen könne.

Darüber hinaus wollte Santaolalla keine weiteren Details preisgeben, sodass die Fans darüber nachdenken durften, auf welche Art von „neuer Version“ er sich genau beziehen könnte. Nun aber, dank eines inzwischen entfernten Updates auf dem LinkedIn-Profil von Mark Pajarillo – dem führenden Outsource-Künstler von Naughty Dog – könnten wir eine klarere Vorstellung haben.

Outsource-Artist verrät am Remaster zu arbeiten

Pajarillo – der als Environment-Künstler an der Originalveröffentlichung von The Last of Us Part 2 sowie an anderen Naughty-Dog-Spielen wie Uncharted 4 und The Lost Legacy gearbeitet hat – schrieb, als leitender Outsource-Artist des Studios sei er „für die Aufsicht der Produktion aller ausgelagerten Umgebungen, Art Assets, Waffen und interaktiven Requisiten für zwei ikonische Titel verantwortlich: The Last of Us Part One und The Last of Us 2: Remastered.“

Scheint also ganz, als sei etwas an den Gerüchten um eine Neuauflage von Part 2 dran. Man darf sich natürlich fragen, inwieweit eine solche Neuauflage überhaupt notwendig ist, erschien der Titel doch erst 2020 und macht auch heute noch eine technisch gute Figur. Während das Remake von Part 1 noch dafür sorgte, den ersten Teil an das technische Niveau seines Nachfolgers heranzuführen, bietet der zweite Eintrag deutlich weniger Spielraum für optische Verbesserungen.

Eine Neuauflage ergibt aber sicherlich Sinn vor dem Hintergrund der HBO-Serie zum Spiel, die gerade in den Vorbereitungen für eine zweite Staffel steckt. Und die wird sich bekanntlich mit den Geschehnissen von Part 2 befassen. Da wäre es natürlich praktisch, wenn pünktlich dazu eine frische Version des Spiels auf den Markt käme.

