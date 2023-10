Polaris Convention: Starfield-Event und Parkour zu Assassin’s Creed Mirage sowie weitere Details

Die Polaris Convention hat weitere Details zum Programm von „AAA-Ausstellern“ vorgestellt. Bereits bekannt war, dass Nintendo kurz vor der Veröffentlichung Super Mario Bros. Wonder spielbar ausstellen wird. Außerdem bringt Capcom die TGS-Demo von Dragon’s Dogma 2 mit.

Auch Ubisoft und Bethesda werden in Hamburg vom 13. bis zum 15. Oktober mit vor Ort sein. Dabei geht es weniger um kommende Videospiele, als mehr um ein buntes Rahmenprogramm – passend zur Polaris.

In Kooperation mit FIBO wird Ubisoft ein Parkour-Event zu Assassin’s Creed Mirage anbieten. Eine Dance-Stage mit Just Dance wird ebenfalls dabei sein. Mirage, The Crew Motorfest und Just Dance können angespielt werden.

Bethesda will die Polaris mit Starfield „in einen galaktischen Rausch“ versetzen. Es gibt eine exklusive „Space-Suit“-Fotomöglichkeit, die es Besuchenden erlaubt, sich in Astronauten zu verwandeln. Obendrein ist ein Stage-Programm zum RPG geplant, bei dem Gronkh, PietSmiet und MayoDee ihre Starfield-Erlebnisse teilen. Fallout-Fans sollten die Retro-Ausstellung im Auge behalten.

Bildmaterial: Starfield, Bethesda