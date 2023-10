Netflix tritt aufs Gaspedal: Grand Theft Auto soll Berichten zufolge beim Streaming-Dienst landen

Das „Netflix für Spiele“ war vor ein paar Jahren das mal mehr, mal weniger ausgegebene Ziel einiger Streaming-Dienste. Netflix selbst arbeitet weiter daran, genau das zu werden. Der Streaming-Riese lässt es ruhig angehen, erweitert seine Gaming-Dienste nur ganz sukzessive. Shawn Layden kann das nicht täuschen: Er sieht in Netflix und Co. eine der größten Bedrohungen für die Videospiel-Branche.

Und langsam tritt Netflix auch auf das Gaspedal. Glaubt man neuesten Medienberichten, will sich Netflix in Kürze „higher-end“-Gaming widmen. Sprich: Nach den Mobile-Offerten soll es hochwertigere Spiele in Abo geben. So soll man angeblich intern darüber sprechen, Grand Theft Auto für Netflix zu lizenzieren.

Passt ganz gut zum aktuellen Vorstoß, das Games-Angebot auch auf den TV zu bringen. Die neuen Vorstöße scheinen auch dringend geboten. Selbst Bestandskunden fanden das Angebot bislang nicht sehr verlockend. Nur ein Prozent der NutzerInnen spielte die Games 2022 im Abo regelmäßig.

via Eurogamer, Bildmaterial: Netflix