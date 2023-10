Lies of P feiert Meilenstein und Macher deuten spannende Zukunft für Pinocchio an

Publisher Neowiz und Entwickler Round8 Studio blicken auf eine Million verkaufter Einheiten von Lies of P zurück. Für eine brandneue Marke sicher Grund zum Feiern. „Dieser unglaubliche Meilenstein für Lies of P beweist das Potenzial koreanischer Konsolenspiele auf der globalen Bühne“, so Neowiz Co-CEO Seungchul Kim in einer Pressemitteilung.

„Das Projekt Lies of P war ein herausforderndes Unterfangen für Neowiz und Round8 Studio und wir sind sehr stolz auf das, was wir mit diesem Titel erreicht haben“, so Kim weiter. „Ebenso sind wir gespannt darauf, was die Zukunft für Lies of P bereithält und können es kaum erwarten, mehr zu verraten, wenn die Zeit reif ist“, ergänzt Director Jiwon Choi.

Das klingt nach einem DLC – den soll es ersten Vorabmeldungen zufolge auch geben. Offiziell angekündigt ist eine Erweiterung bislang aber noch nicht. Übrigens: Auch in den deutschen Verkaufscharts machte Lies of P von sich reden.

via Gematsu, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio