Legacy: Blockchain-Sim von Molyneux verspricht Traum für kreative Unternehmer zu sein

Legacy – die kommende Blockchain-Geschäftssimulation von Fable-Schöpfer Peter Molyneux – soll am 26. Oktober erscheinen.

Laut Gala Games, dem Publisher des Spiels, der sich auf das Blockchain- und Web3-Geschäft spezialisiert hat, sei die bevorstehende Veröffentlichung von Legacy „mehr als nur eine Spielveröffentlichung“. Es sei „der Beginn einer außergewöhnlichen Reise, auf der Kreativität, Strategie und Geschäftsinnovation aufeinandertreffen“. Das klingt doch nach Molyneux.

Der wahrgewordene Traum eines kreativen Unternehmers

Als Legacy im Jahr 2021 angekündigt wurde, beschrieb Molyneux das Spiel als „den wahrgewordenen Traum eines kreativen Unternehmers“. SpielerInnen können ein „Land-NFT“ besitzen und dann „ihren eigenen Blockchain-Unternehmensverband im Spiel gründen.“

Außerdem wird es Zugang zu „Legacy Keys“ geben, die an andere vergeben werden können, um ein In-Game-Geschäft zu starten und PartnerInnen zu werden. Die Gewinne des Spiels – in Form der Kryptowährung „LegacyCoin“ – werden dann geteilt.

Bereits im Dezember 2021 hieß es, Legacy habe bereits rund 53 Millionen US-Dollar (40 Millionen Pfund) eingespielt. Aufbauend auf der Option, im Spiel imaginäres Land zu kaufen, kostete Legacys teuerstes Landgut – „London“ – 900.000 US-Dollar. Das ist aber auch schon gute zwei Jahre her und fiel in die Zeit, als Blockchain, NFTs und Co. ziemliche Modewörter in der Branche waren.

Übrigens: Am nächsten Projekt werkelt Molyneux auch bereits. Und dieses soll Gameplay bieten, das über eine noch nie dagewesene Mechanik verfügt. Vollmundige Versprechen kann Molyneux.

