Kurz vor Wonder: Modder bringen Elefanten-Mario nach Super Mario 64

Das Warten auf Super Mario Bros. Wonder hat bald ein Ende. Aber das hat Fans nicht davon abgehalten, schon vorab ihren Spaß zu haben.

Marios neue ulkige Elefanten-Form hat es jetzt nämlich quasi in Super Mario 64 geschafft. Eine Gruppe an Moddern, bekannt als SM64ex-coop, hat es sich nämlich auf die Fahne geschrieben, Elefanten-Mario in den Klassiker einzuarbeiten. Elefanten-Mario ist komplett spielbar, natürlich müsst ihr aber auf seine Fähigkeiten aus Wonder verzichten.

Das Modell wurde vom Modder Koop the Koopa erstellt, mit einigen Änderungen von YouTuber Unreal, um eine Farbanpassung zu ermöglichen. Die Unterseite von Elefanten-Marios Füßen ist rosa und kann aufgrund der Struktur des Modells nicht geändert werden, bemerkt Unreal.

Der Mod enthält eine Reihe von Farbvoreinstellungen, die Mario so verändern, dass er wie Luigi, Waluigi oder Wario aussieht. SpielerInnen können sich jedoch auch austoben und ihre eigene Palette erstellen.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch. Zuletzt verriet das Team übrigens, dass Super Mario Bros. Wonder ganz ohne den Druck einer Deadline entstand. Ein Umstand, der im Entwicklungsprozess zu über 2000 Ideen führte. Und was Shigeru Miyamoto eingangs von Elefanten-Mario hielt, lest ihr hier.

Elefanten-Mario in Super Mario 64

via Eurogamer, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo