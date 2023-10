God of War und mehr: PlayStation-Games erobern die nächste neue Plattform

GOG ist als Plattform dafür bekannt, dass Spiele, die ihr dort kauft, DRM-frei sind. Eigentlich heißt „GOG“ übrigens „Good Old Games“ – gute, alte Spiele. Ein Großteil der Plattform lebt auch noch nach dieser Vorgabe. Viele Klassiker findet ihr bei GOG günstig und gut spielbar.

Doch man schaut auch nach links und rechts. Jetzt nimmt GOG nämlich God of War* und Uncharted: Legacy of Thieves Collection ins Sortiment auf. „Diese bevorstehenden Neuerscheinungen markieren einen entscheidenden Moment für GOG, da wir wissen, wie viele Seelen diese unglaublichen Welten auf unserer Plattform besuchen wollten“, heißt es in der Ankündigung.

Nach dem Epic Games Store und vor allem Steam erobern First-Party-Games von Sony damit eine weitere Plattform. Days Gone, Uncharted, Ratchet & Clank, Spider-Man, Horizon und The Last of Us – einige der bekanntesten und beliebtesten Sony-Marken gibt es inzwischen auch für PCs. Für GOG werden weitere Sony-Titel folgen, deutet man diesen Tweet der Plattform richtig.

Die PC-Taktik von Sony PlayStation soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler werden. Einige der bisherigen Verkaufszahlen erfahrt ihr hier. Jedoch: Jim Ryan erteilte einer gleichzeitigen Veröffentlichung von First-Party-Games auf PS5 und PCs eine Absage. Das gilt auch noch für die kommende Complete Edition von Horizon Forbidden West.

Jetzt Gratis-Game bei GOG mitnehmen

Übrigens, aktuell ist bei GOG auch Halloween-Sale* angesagt. Es gibt ein paar nette Angebote, vor allem gibt es aber auch wieder ein Spiel kostenlos. Ihr könnt euch The Whisperer* in eure Bibliothek holen. Noch bis morgen ist das möglich.

Bildmaterial: God of War, Sony, Sony Santa Monica