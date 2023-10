Für Super Mario Bros. Wonder werteten die Macher die Ideen von 2.000 Notizzetteln aus

Nintendo hat eine neue Folge von „Frag die Entwickler“ veröffentlicht. In vier Kapiteln widmet man sich Super Mario Bros. Wonder und die ersten beiden Kapitel gibt es schon heute. Rede und Antwort stehen unter anderem Takashi Tezuka, Shiro Mouri und Koichi Hayashida. Lest euch das ganze Interview hier durch!

Dabei ging es um den Ansatz zu Super Mario Bros. Wonder: „Bisherige 2D-Mario-Spiele enthalten Variationen von Herausforderungen, die mit zunehmendem Spielfortschritt schwieriger werden. Dieses Mal ging es uns nicht um diese Variationen, sondern darum, eine Vielzahl an Überraschungen zu bieten, die wir unterhaltsam fanden“, erkärt Takashi Tezuka.

„Genauer gesagt wollte ich in jeden Level mindestens ein Element einbauen, das Spieler überraschen oder erfreuen würde. Also wandte ich mich an Herrn Hayashida, der an der Entwicklung von 3D-Mario-Spielen beteiligt war, und fragte ihn, wie er solche Elemente in Super Mario Odyssey integriert hat“, sagt Tezuka.

Und Koichi Hayashida erklärt: „3D-Mario-Spiele werden manchmal von den Medien und Spielern als eine „Spielkiste an Ideen“ beschrieben, also wollte ich einige dieser Ideen für 3D-Mario-Spiele auf ein 2D-Mario-Spiel anwenden“. Es fand ein Ideenaustausch statt.

„Jeder, von Programmierern bis zu Designern und Sound-Designern, hat sich beteiligt und hat Spielideen auf Notizzettel geschrieben – auch welche, die mit ihrem eigentlichen Tätigkeitsbereich wenig zu tun haben – und wir haben daraus direkt Prototypen erstellt. Es gab so viele Ideen. Vor diesem Interview habe ich all die Notizzettel gezählt – es waren mehr als 2000“, erzählt Hayashida lachend.

Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober hierzulande für Nintendo Switch. Euch erwarten zahlreiche physische Vorbestellerboni, die wir euch hier übersichtlich aufgelistet haben.

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo