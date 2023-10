Final Fantasy VII Rebirth enthüllt den Synchronsprecher von Vincent Valentine

Am Wochenende veranstaltete Square Enix ein Panel zu Final Fantasy VII Rebirth bei der New York Comic Con. Es war ein Panel, bei dem die SynchronsprecherInnen über das Spiel sprachen – moderiert von Synchronsprecher Matthew Mercer. Fans benötigten nicht lange, um zu kombinieren.

Am Ende des Panels wurde Mercer unter lautem Jubel als der Sprecher des noch gesichtslosen Vincent Valentine vorgestellt. „Ein Jahr voller Träume gipfelt in diesem einen. Kein Spiel hat mich so sehr beeinflusst wie FF7, und ein Teil davon zu sein, geschweige denn einer meiner Lieblingscharaktere, ist eine unbeschreibliche Ehre“, kommentiert Mercer bei Twitter.

Square Enix teilte ein Video der Enthüllung in den sozialen Medien. Das Publik ist entzückt! Matthew Mercer ist ein erfahrener Sprecher, sein Portfolio ist beinah endlos. Eine kleine Auswahl: Levi Ackerman in Attack on Titan, Trafalgar Law in One Piece, Falco in Cyberpunk: Edgerunners.

In Final Fantasy VII Rebirth wird Vincent übrigens, anders als im Original, keineswegs optional sein – diesmal könnt ihr ihn also nicht verpassen. Tetsuya Nomura verriet, dass Vincent als Teil der Hauptgeschichte zur Gruppe um Cloud stößt. Nomura bestätigte außerdem, dass Vincent leider nicht spielbar sein wird.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024 für PS5.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix