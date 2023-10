Einblicke: Das wichtigste Tool für Final Fantasy VII Rebirth während Corona war Slack

Der Coronavirus hat die Arbeitswelt verändert. Nicht nur bei euch, natürlich auch bei Square Enix. In einem neuen Interview mit One More Game gab Naoki Hamaguchi unerwartet konkrete Einblicke in die Arbeit an Final Fantasy VII Rebirth während der Pandemie. Remake sei vollständig im Büro entstanden, doch bei Rebirth war alles anders.

„Es gab eine sehr große Veränderung in der Art und Weise, wie wir an die Entwicklung herangegangen sind, insbesondere in Bezug auf die Kommunikation, und das lag alles an der Tatsache, dass die Auswirkungen des Coronavirus genau in der Mitte der Entwicklung auftraten“, so Hamaguchi.

Viele Diskussionen und Gespräche bei der Entwicklung von Final Fantasy VII Remake fanden von Angesicht zu Angesicht statt. Nicht alle Details wurden bei persönlichen Treffen ausgetauscht, aber die viele fanden auf diese Weise statt, so Hamaguchi.

Bei Final Fantasy VII Rebirth war das natürlich anders. „Ich glaube, das wichtigste Tool, das wir bei der Entwicklung verwendet haben, ist Slack, über das wir miteinander sprechen können“, so Hamaguchi. Diese Form der Kommunikation habe viele Vor- und Nachteile, so Hamaguchi. Eine gute Sache sei es gewesen, dass so viele Mitarbeiter in denselben Kanälen zusammengekommen seien und miteinander reden konnten.

„Ich denke, das war ein großer Unterschied, und es war sehr gut, weil die Leute Diskussionen aufgreifen konnten, ohne dass sie direkt informiert werden mussten, und manchmal sprangen Leute aus völlig unabhängigen Abteilungen auf etwas an und kamen mit einer wirklich guten Idee. Das war also ein wirklich positiver Aspekt, und ich denke, es passt zu einer modernen Entwicklungsidee und einem modernen Entwicklungsstil“, glaubt Hamaguchi.

Aber es gab auch Nachteile. Manchmal seien die Leute „faul in der Kommunikation“ geworden, so Hamaguchi. „Sie hatten das Gefühl: ‚Wenn ich einfach etwas in den Slack-Kanal werfe, wird es jemand aufgreifen, jemand wird es weiterverfolgen.‘ Und manchmal taten die Leute das nicht, also gab es auch Nachteile.“

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix