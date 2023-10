Deutsche Verkaufscharts: Lords of the Fallen feiert ein gelungenes Comeback

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts legt Lords of the Fallen ein gelungenes Comeback hin. Das Reboot fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Originals landet mit der Standard-Edition jeweils auf dem fünften Platz der PS5- und Xbox-Series-Rankings.

GfK Entertainment erfasst jede Handelsversion einzeln und so landet auch die Deluxe Edition von Lords of the Fallen in den Rankings, konkret auf Platz zwei der PS5-Charts. Die ebenfalls neu erschienene Rennsport-Simulation Forza Motorsport rast an die zweite Stelle der Xbox-Series-Hitliste.

EA Sports FC 24 meldet sich jeweils an der Spitze der deutschen PS5- und Xbox-Series-Charts zurück und verteidigt den PS4-Thron. Nur auf der Switch steigt die Fußballsimulation ab, hier holt sich Zelda: Tears of the Kingdom die Krone vor Mario Kart 8 Deluxe.

Bildmaterial: Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks