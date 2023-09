The King of Fighters XV: Duo Lon geht noch im September an den Start

Erst im August hatte SNK mit Najd den letzten DLC-Charakter zu The King of Fighters XV an den Start gebracht. Am 12. September erscheint mit Duo Lon, den SNK mit einem weiteren Trailer vorstellt, schon der nächste Charakter.

Duo Lon ist Teil des aktuellen Fighter Pass, der sechs DLC-Charaktere bietet. Bisher waren das Sylvie Paula Paula, Shingo Yabuki, Kim Kaphwan und Najd. Duo Lon wird der fünftevon sechs Charakteren sein. Im Winter gibt es den sechsten noch unbekannten Charakter.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION