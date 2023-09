Pokémon GO feiert die Stadt-Safari mit einem Pokémon-Debüt und Evoli mit Forscherhut

The Pokémon Company wird am 13. und 14. Oktober in Barcelona die Stadt-Safari feiern. „Wir wünschen euch viel Spaß bei einem neuen Abenteuer, bei dem ihr dynamische Geschichten, neue Freunde und spannende Pokémon in Barcelona entdecken könnt“, heißt es.

Das Live-Event wird – Überraschung – in Barcelona stattfinden und die Tickets dafür sind jetzt zu 12,00 Euro erhältlich. Die Stadt-Safari ist ein neues Feature von Pokémon GO, mit dem The Pokémon Company dafür sorgen möchte, dass ihr Städte in eurer Nähe erkundet.

Zunächst findet eine Stadt-Safari in Seoul, Südkorea (7. und 8. Oktober) statt, am 13. und 14. Oktober geht es dann in Barcelona weiter. Im November gibt es eine weitere Stadt-Safari in Mexiko. Die Event-Inhalte sind nur am angegebenen Ort verfügbar.

Ticketinhaber in Barcelona und den anderen Safari-Städten können ein Evoli mit Forscherhut entdecken. Das Evoli kann dann zu einem Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara, Folipurba, Glaziola oder Feelinara mit Forscherhut entwickelt werden. Außerdem feiert das Ritt-Pokémon Mähikel sein Debüt und kann in der Wildnis gefangen werden und schlüpft aus Eiern.

