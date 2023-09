One Piece: Netflix-Adaption mit großen Zahlen – Drehbücher für nächste Staffel stehen bereits

Seit Ende letzten Monats segelt Luffys Crew nun durch die Gewässer der Netflix-Adaption von One Piece. Und das offensichtlich mit Erfolg. Innerhalb der ersten vier Tage seit Veröffentlichung, soll die Live-Action-Adaption stolze 18.5 Millionen geschaut worden sein.

Die Drehbücher für die nächste Staffel stehen

Da verwundert es sicher auch nicht, dass im Hintergrund bereits fleißig an Nachschub gearbeitet wird. Marty Adelstein, CEO von Tomorrow Studios, das Produktionsstudio hinter der One Piece-Live-Action-Adaption, erklärte kürzlich in einem Interview mit Variety, dass die Drehbücher für eine mögliche zweite Staffel von One Piece bereits fertiggestellt seien. Adelstein glaubt, dass die nächste Staffel ein Jahr nach dem Ende der SAG-AFTRA-Streiks auf Netflix ausgestrahlt werden könnte.

Dabei hat Netflix noch gar keine zweite Staffel bestellt, die gute Rezeption spricht aber für sich. Becky Clements, Präsidentin von Tomorrow Studios, erörterte die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung und erklärte, dass Netflix diese Art von Informationen zwar geheim halte, bis sie bereit sind, sie anzukündigen, die Live-Action-Adaption von „One Piece“ jedoch die Erwartungen und internen Vorhersagen übertroffen habe.

In der ersten Staffel stellt Nachwuchs-Pirat Monkey D. Luffy seine Piratencrew zusammen, um auf einem gemeinsamen Abenteuer dem sagenumwobenen Schatz „One Piece“ nachzujagen. Fans der Vorlage wissen: Das markiert gerade mal den Startschuss für eine lange, lange Reise. Material für weitere Staffeln liegt also zweifelsohne bereit.

Bildmaterial: One Piece, Netflix