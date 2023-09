Nintendo Switch Online wird um drei nie lokalisierte Spiele erweitert, aber es gibt drei Haken

Nintendo hat das Line-up von Nintendo Switch Online einmal mehr vergrößert. Ab sofort sind vier neue Spiele für Abonnenten verfügbar. Für alle vier Spiele genügt ein normales Abo, das Erweiterungspaket ist nicht notwendig. Diese neuen Spiele werden geboten:

Kirby’s Star Stacker (SNES)

Quest for Camelot (Game Boy)

Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day (NES)

Joy Mech Fight (NES)

Großartig, werdet ihr sagen! Die SNES-Version von Kirby’s Star Stacker, ebenso wie Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day und Joy Mech Fight wurden ja nie lokalisiert! Da lohnt sich der Abo-Service wirklich.

„Nintendo Switch Online members can now play four more classic games, three of which were originally released in Japan only and never translated to English“, rühmt sich auch der amerikanische Youtube-Account.

Allein: Dabei bleibt’s auch. Nintendo stellt die japanischen Versionen zur Verfügung, es gibt keine Übersetzung. Drei der vier neu eingestellten Spiele sind also schlicht auf Japanisch. Twitter-Nutzer LuigiBlood verweist darauf, dass nicht einmal die wichtigsten Menüs übersetzt worden und es so unmöglich sein, Spiele wie Joy Mech Fight sinnvoll zu genießen.

Das Line-up im Trailer: