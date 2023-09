My Next Life as a Villainess: Euer Leben als Schurkin beginnt im November im Westen

Idea Factory International hat bekannt gegeben, dass das Otome mit dem knackigen Namen My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates of the Disturbance am 28. November 2023 im Westen erscheint. Es wird japanische Sprachausgabe und englische Untertitel geben.

Neben einer Standardversion, die im Handel erscheint und bei Amazon* bereits vorbestellbar ist, wird es auch eine Limited Edition im IFI-Online-Store geben. Die Inhalte möchte man später noch vorstellen.

Die Otome-Visual-Novel basiert auf der bekannten Light-Novel und Anime-Serie. Geboten werden soll die bekannte Mischung aus Humor, Romantik und verwegenen Begegnungen mit Piraten. Mit dabei sind mit Rozy Lind und Silva auch zwei brandneue Charaktere.

Der Eröffnungsfilm:

Bildmaterial: My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance-, Idea Factory, Otomate