Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück: Switch-Spiel lockt mit diesen Vorbestellerboni

Ähnlich wie zu Super Mario Bros. Wonder wird es offenkundig auch zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück Vorbestellerboni geben. Diesmal macht der My Nintendo Store den offiziellen Anfang. Dort könnt ihr das Spiel jetzt vorbestellen und erhaltet dafür eine Tasse. Wenn ihr nochmal 5 Euro dazulegt, gibt es einen Stoffbeutel obendrauf.

Andere Händler, darunter die üblichen „Verdächtigen“ Amazon, Media Saturn, GameStop und Otto, bieten aktuell noch keine Vorbestellerboni zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück an. Wir aktualisieren diesen Beitrag, wenn wir mehr erfahren.

Euch verschlägt es in die Stadt Ryme City, in der eine Reihe von mysteriösen Rätseln gelöst werden wollen. Mit scharfem Verstand, einem Kaffee in der Hand und zusammen mit seinem Partner Tim Goodman knackt Meisterdetektiv Pikachu mehrere Fälle mithilfe der vielen Pokémon und Menschen, die in der Stadt leben.

Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak