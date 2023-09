Jim Ryan erklärt Rücktritt: Wie es jetzt bei Sony Interactive Entertainment weitergeht

Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, wird im März 2024 nach fast 30 Jahren im PlayStation-Geschäft in den Ruhestand gehen, gab das Unternehmen bekannt.

Hiroki Totoki, Präsident, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der Sony Group Corporation, wird im Oktober 2023 die Rolle des Vorsitzenden von Sony Interactive Entertainment übernehmen, um Ryan bei seinem Übergang zu unterstützen.

Totoki wird am 1. April 2024 außerdem zum vorläufigen CEO von Sony Interactive Entertainment ernannt, während er seine Rolle bei der Sony Group Corporation fortsetzt und eng mit dem Vorsitzenden und CEO der Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, und dem Managementteam von Sony Interactive Entertainment zusammenarbeitet, um „das nächste Kapitel in der Zukunft von PlayStation mitzugestalten, Unternehmen mitzugestalten, einschließlich der Nachfolge als CEO von Sony Interactive Entertainment.“

Ryan kam 1994 zu Sony Interactive Entertainment Europe, dann zu Sony Computer Entertainment Europe, und hatte seitdem eine Reihe leitender Positionen inne, darunter Präsident von Sony Interactive Entertainment Europe, Leiter des globalen Vertriebs und Marketings bei Sony Interactive Entertainment, stellvertretender Präsident von Sony Interactive, und seit Januar 2018 Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment.

Nachfolgend eine Reihe von Statements zu Ryans Rücktritt:

Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment President:

Nach 30 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mich im März 2024 von SIE zurückzuziehen. Ich habe die Gelegenheit genossen, einen Job zu haben, den ich liebe, in einem ganz besonderen Unternehmen, in dem ich mit großartigen Menschen und unglaublichen Partnern zusammenarbeite. Aber es fällt mir immer schwerer, das Leben in Europa und die Arbeit in Nordamerika unter einen Hut zu bringen. Ich werde gehen, weil ich das Privileg hatte, an Produkten zu arbeiten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt berührt haben. PlayStation wird immer ein Teil meines Lebens sein und ich bin optimistischer denn je, was die Zukunft von SIE angeht. Ich möchte Yoshida-san dafür danken, dass er mir so viel Vertrauen schenkt und ein unglaublich sensibler und unterstützender Anführer ist.