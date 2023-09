Islands of Insight: Open-Playtest lädt ein, Puzzles und Geheimnisse der Insel zu erkunden

Publisher Behaviour Interactive und die EntwicklerInnen von Lunarch Studios haben einen „Open Playtest“ zu Islands of Insight bei PC-Steam angekündigt. Man möchte SpielerInnen die Möglichkeit geben, „in eine Reise voller Rätsel, Erkundungen und Entdeckungen einzutauchen“ und natürlich vor allem auch, ihr Feedback zu teilen. Dazu gibt es einen neuen Gameplay-Trailer.

Der „Open Playtest“ dauert bis zum 21. September an. „In Islands of Insight konzentrieren wir uns darauf, eine Erfahrung zu schaffen, die etwas Neues und Anderes in das Puzzle-Genre bringt“, sagt Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive.

„Wir befinden uns noch in der aktiven Entwicklung. Die SpielerInnen, die an unserem Playtest teilnehmen, werden also einen Vorgeschmack auf die weitläufige Welt, die Spielmechanik und die Rätsel von Islands of Insight bekommen, wobei es künftig noch viel zu entdecken gibt. Das Spiel zum ersten Mal in die Hände der SpielerInnen zu geben und ihr Feedback zu bekommen, ist unglaublich aufregend für uns.“

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Islands of Insight, Behaviour Interactive, Lunarch Studios