Im Test! Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Titel Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 26. September 2023 CD Projekt RED System PlayStation 5, Xbox Series, PC Getestet für Xbox Series X Entwickler CD Projekt RED Genres Open-World-Action-RPG

Vertonung

Nur wenige Titel schafften es in der Vergangenheit, einen so immensen Hype und eine so massive Vorfreude zu generieren, wie es beim Sci-Fi-Thriller Cyberpunk 2077 vom in Polen ansässigen Entwickler CD Projekt RED der Fall war.

Der unglaublich atmosphärische Titel schaffte es trotz vieler Bugs und teils extremer Startschwierigkeiten, viele SpielerInnen zu begeistern und konnte sich somit eine eingefleischte und treue Fanbase schaffen.

Natürlich zehrten die negativen Schlagzeilen stark am Saubermann-Image des Entwicklers CD Projekt RED, welcher sich unter anderem auch für die überaus erfolgreiche The-Witcher-Reihe und Gwent verantwortlich zeichnet. Dennoch ließ sich das Team nicht unterkriegen und kündigte schon kurz nach dem Release von Cyberpunk 2077 an, dass man den Titel so lange patchen würde, bis alles einwandfrei lauffähig ist, und dieses Versprechen haben die Entwickler auch gehalten.

Im September 2022 wurde die erste und einzige Erweiterung „Phantom Liberty“ dann offiziell angekündigt. Zeitgleich mit dieser Erweiterung möchten die Entwickler auch das Hauptspiel grundlegend verändern und verbessern. Auch SpielerInnen, die Phantom Liberty nicht kaufen, sollen von den Updates profitieren und daher sind die Quality-of-Life-Updates auch für KäuferInnen des Hauptspiels kostenlos. CD Projekt RED nennt das Ganze „Cyberpunk 2.0“.

Am 26. September erscheint der DLC Phantom Liberty für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Last-Gen-Konsolen gehen dieses Mal leider leer aus, da die hauseigene RED-Engine weiterentwickelt und verbessert wurde und dementsprechend auch die technischen Anforderungen gestiegen sind.

In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, ob es sich lohnt, erneut in die Fußstapfen von „V“ zu treten und ob CD Projekt RED es geschafft hat, den Titel noch weiter zu verbessern und den chaotischen Launch des Hauptspiels hinter sich zu lassen.

Night City kommt einfach nicht zur Ruhe

Anders als im Hauptspiel dient beim DLC Phantom Liberty nicht ganz Night City als Schauplatz, sondern lediglich der Stadtteil „Dogtown“. Dogtown ist ein abgeschottetes Areal in den östlichen Gebieten Pacificas. Sozusagen die Unterbezirke von Coastview und West Wind Estate. Dogtown selbst ist in drei Bezirke eingeteilt: Longshore Stacks, Golden Pacific und Luxor Heights.

Unser Hauptcharakter V wird zu Beginn des DLCs in die Konflikte in und um Dogtown hineingezogen und soll obendrein noch die Präsidentin der New United States retten. Als Belohnung winkt die einmalige Chance, Vs Zukunft maßgeblich zu beeinflussen und zum Besseren zu wenden. Doch sind das alles nur leere Versprechungen um V zu beeinflussen und auszunutzen oder gibt es wirklich eine Möglichkeit, die ungewisse Zukunft zu beeinflussen?

Unterstützung erhält V erneut von Alt-Rockstar und Konzern-Rebell Johnny Silverhand (gespielt von Keanu Reeves) und dem FIA-Agenten Solomon Reed (gespielt von Idris Elba). Mit hochkarätiger und perfekt ausgewählter Hollywood-Besetzung kann Phantom Liberty also auf jeden Fall überzeugen.

Die Action steht an erster Stelle

»Wie auch schon beim Hauptspiel, steht auch bei Phantom Liberty die Action an oberster Stelle.«

Wie auch schon beim Hauptspiel, steht auch bei Phantom Liberty die Action an oberster Stelle. Mit allerlei altbekannten und auch neuen Fähigkeiten arbeitet man sich durch die recht abwechslungsreichen Missionen von Dogtown. Dabei hat man stets die Wahl, die jeweilige Mission beziehungsweise Quest entweder brachial und laut oder aber leise und geschickt anzugehen. Je nach Spielweise ergeben sich so unterschiedliche Situationen, mit denen man umgehen muss. Natürlich hat man, genau wie auch beim Hauptspiel, immer wieder die Möglichkeit, sich einen entscheidenden Vorteil mit Hilfe der Hacking-Skills zu verschaffen. Oft lassen sich hektische und nervenaufreibende Kämpfe so umgehen. Es gibt also stets mehr als einen Lösungsweg für die jeweilige Situation.

Cyberpunk 2.0

Neben einem überarbeiteten Skill-Baum, der jetzt vor allem deutlich übersichtlicher ausfällt, gibt es nun auch ein neues Cyberware-System, neue Waffen, neue Fahrzeuge, neue Gigs und sogar die Möglichkeit, aus Fahrzeugen heraus zu schießen. Speziell Letzteres war ein von vielen Fans sehnlichst herbeigewünschtes Feature.

Doch als wäre diese Flut von Neuerungen noch nicht genug, hat CD Projekt RED nun auch ein deutlich verbessertes Polizei-System eingebaut. Nun ist es also nicht mehr so, dass Polizisten einfach in eurer unmittelbaren Nähe spawnen und euch attackieren, sondern je nach aktuellem Fahndungslevel wird man von den Polizisten des NCPD förmlich gesucht und eingekesselt. Die Polizisten können Unterstützung aus benachbarten Bezirken rufen und sogar Straßenblockaden werden errichtet, solltet ihr euch nicht der Staatsgewalt fügen. Das Highlight ist allerdings die Tatsache, dass das NCPD nun sogar das sogenannte „MaxTac“ rufen kann. Eine Art Spezialeinheit, welche bei besonders schweren Fällen hinzugezogen wird und euch richtig auf die Pelle rückt.

Ein weiteres von vielen Fans gewünschtes Feature ist das nun auf 60 angehobene Level-Cap des Spiels. So kann man seinen Charakter weiter aufleveln und bestmöglich an die jeweiligen Missionen und den eigenen Spielstil anpassen. Bisher lag das Level-Cap bei 50.

Die neuen Relic-Skills gibts obendrauf

Ein weiteres neues Feature und auch ein kleines Highlight von Phantom Liberty sind die neuen Relic-Skills. Diese ermöglichen es den SpielerInnen noch stärker und mächtiger zu werden und teilweise auch bereits vorhandene Fähigkeiten noch weiter auszubauen und zu verstärken. Ein wahres Fest also für SpielerInnen, die viel Wert auf eine passende und möglichst effektive Skillung ihres Charakters legen.

Eine dieser neuen Relic-Fähigkeiten ist zum Beispiel eine Art Tarnmodus. Dieser erlaubt es einem, für kurze Zeit unsichtbar zu werden. Mit dieser Fähigkeit kann man sich also einen entscheidenden Vorteil sichern, speziell wenn man die Missionen sowieso lieber leise und mit Bedacht angehen möchte oder wenn man sich schnell aus einer brenzligen Situation retten möchte. Aber das ist nur eine von vielen neuen Fähigkeiten, welche der neue Relic-Skillbaum mit sich bringt.

Grafisch schon vorher eine Wucht, nun noch besser

Speziell aus grafischer Sicht konnte Cyberpunk 2077 bereits zum Launch überzeugen. Night City sah bereits zum Launch absolut fantastisch aus und gerade bei Nacht erstrahlt die Stadt in bunten Neonlichtern. Cyberpunk-Atmosphäre vom Allerfeinsten quasi. Auch der DLC Phantom Liberty macht hier keine Ausnahme. Im Gegenteil: CD Projekt RED setzt hier nochmal eine ganze Schippe drauf.

Vor allem die Lichteffekte und die Texturen wirken nochmals verbessert und ziehen einen förmlich in diese spannende und doch so düstere Spielwelt. Speziell die unheimlich atmosphärischen Innenareale haben es mir angetan. Nur selten erlebt man eine so dichte Atmosphäre in einem Videospiel, wie es bei vielen Missionen von Cyberpunk 2077 der Fall ist. Der neue Schauplatz Dogtown legt hier vor allem in puncto düstere Atmosphäre noch einen drauf.

Was die Grafik anbelangt, wird hier also alles abgefeuert, was die hauseigene RED-Engine hergibt. CD Projekt RED hätte sich hier auch zurücklehnen und einfach auf die bereits bewährte Grafikqualität des Hauptspiels vertrauen können, dennoch entschied man sich dafür, noch eine Schippe draufzulegen. Das muss man auf jeden Fall positiv hervorheben.

Slowdowns trüben das Bild

Getestet haben wir Phantom Liberty auf Xbox Series X. Zumindest hier spürt man des Öfteren deutliche FPS-Einbrüche, speziell während man sich in einem Fahrzeug befindet. Die Einbrüche sorgen zwar nicht für ein völlig unspielbares Erlebnis, nerven aber dennoch recht häufig. Hier hätte man noch etwas mehr Zeit ins Feintuning stecken müssen. Vielleicht wird hier ja noch mit einem Update nachgeholfen.

Cybersound mit neuen Songs

»Der fantastische Soundtrack des Hauptspiels ist natürlich auch bei Phantom Liberty wieder mit dabei. Obendrauf gibt es sogar einige neue Songs auf die Ohren.«

Der fantastische Soundtrack des Hauptspiels ist natürlich auch bei Phantom Liberty wieder mit dabei. Obendrauf gibt es sogar einige neue Songs auf die Ohren. Die Besonderheit hier ist jedoch die Tatsache, dass Idris Elba, welcher ja auch die Rolle von FIA-Agent Solomon Reed übernimmt, zwei eigene Songs beigesteuert hat und bei einer der drei neuen Radiostationen sogar die Rolle des DJs übernommen hat. Die drei neuen Radiostationen Darkstar Radio, Impulse und Growl FM bringen etwas frischen Wind in die ohnehin schon recht üppige Auswahl an Radiosendern.

Die Soundeffekte und Klangteppiche, die gerade während der atmosphärischen Missionen eingesetzt werden, sind ebenfalls über jeden Zweifel erhaben und auf Oberklasse-Niveau. Hier gibt es nichts zu bemängeln.

Night City begeistert noch immer

Phantom Liberty schafft es gekonnt die Stärken des Hauptspiels noch weiter zu verbessern und kann mit der neuen und spannenden Location „Dogtown“, etlichen neuen Gigs, Bosskämpfen und Nebenquests, neuen Fahrzeug- und Airdrop-Missionen, dem neuen Relic-Skillsystem und weiteren neuen Fähigkeiten punkten. Außerdem kann die Erweiterung auch ein erhöhtes Level-Cap von 60 vorweisen. Eine Wagenladung an Content für einen DLC also. Außerdem haben es ganze drei neue Radiostationen ins Spiel geschafft. Eine davon wird sogar von Idris Elba höchstpersönlich moderiert. Dieser immense Aufwand ist höchst löblich und eigentlich typisch für CD Projekt RED. Quasi back to form, nach dem recht chaotischen Launch von Cyberpunk 2077. Die zusätzlichen Inhalte, welche CD Projekt RED als „Cyberpunk 2.0“ betitelt, sind auch für Nicht-Käufer des DLCs Phantom Liberty in Form eines kostenlosen Updates erhältlich. Ein neu designtes Skillsystem, ein überarbeitetes Cyberware-System, verbesserte Gegner-KI, ein neues Polizei-System, viele UI-Verbesserungen und etliche neue Gegenstände bieten auch hier ordentlich neuen Content, um erneut in die düstere Welt von Night City abzutauchen. Mit Keanu Reeves als Rocker-Rebell Johnny Silverhand und Idris Elba als FIA-Agent Solomon Reed, hat CD Projekt RED gleich zwei Hollywood-Megastars für das Projekt an Land ziehen können. Die hochkarätige Hollywood-Besetzung hilft dem Spiel meiner Meinung nach ungemein und macht das ohnehin schon sehr filmische Setting noch filmreifer. Getestet haben wir Phantom Liberty auf Xbox Series X und zumindest hier spürt man deutlich den neuen Hardwarehunger der überarbeiteten RED-Engine. So viele FPS-Einbrüche, wie ich sie bei Phantom Liberty erlebt habe, habe ich im gesamten Hauptspiel nicht gesehen. Vielleicht hätte der DLC hier und da zumindest technisch noch etwas Feintuning vertragen. Die FPS-Einbrüche sorgen zwar nie für ein unspielbares Erlebnis, stören aber dennoch sehr. Für Cyberpunk-Fans und SpielerInnen, die einfach nicht genug von Night City bekommen, ist Phantom Liberty dennoch ein Pflichtprogramm. Bei der Masse an neuem Content ist der Preis von 29,99 Euro für den DLC also absolut vertretbar und von mir gibt es daher eine klare Kaufempfehlung für Phantom Liberty. Aber nicht vergessen: Der DLC läuft nicht standalone, das heißt, das Hauptspiel Cyberpunk 2077 wird in jedem Fall benötigt, da man sonst nicht auf den DLC zugreifen kann.

Story Unser Hauptcharakter „V“ erhält eine zweite Chance und soll die Präsidentin der New United States retten. Eine spannende Story mit toll geschriebenen Charakteren erwartet euch hier. Mit Keanu Reeves und Idris Elba sind sogar zwei Hollywood-Stars mit an Bord. Gameplay Open-World-Gameplay mit spannenden Missionen und einem tollen neuen Schauplatz. Die Missionen können nach eigenen Vorlieben angegangen werden. Grafik Beeindruckende Optik dank der hauseigenen RED-Engine, welche für den DLC sogar nochmals verbessert wurde. Sound Tolle und extrem atmosphärische Soundeffekte und Klangteppiche. Der Soundtrack ist toll und mit drei neuen Radiostationen gibt es einige neue Titel auf die Ohren. Sonstiges Leider immer wieder heftigere FPS-Einbrüche auf Xbox Series X. Hätte noch etwas mehr Feintuning vertragen.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED