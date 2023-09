Final Fantasy VII Rebirth: „Super weird“ Red XIII auf einem Chocobo – es war Nomuras Idee

In Final Fantasy VII Rebirth werdet ihr wohl einige Male Chocobos reiten. Und wenn Red XIII im Team ist, dann reitet auch Red XIII einen Chocobo. Das wissen wir schon seit dem aktuellen Trailer und auch in der TGS-Demo ist es möglich. Einige Fans finden das lustig, manche aber auch ziemlich seltsam.

„Super weird“, kommentiert beispielsweise Gregor „Chaz Ashley“ Kartsios in seinem Video zur Demo. Und ein „bisschen lächerlich“ sogar. Als er das zum ersten Mal gesehen habe, sei er vom Glauben abgefallen. Tatsächlic sieht Red XIII auf dem Chocobo ein wenig, sagen wir, ungelenk aus. Warum läuft Red XIII nicht einfach hinterher? Das würde das Muskelpaket sicher auch schaffen.

Auch IGN findet es zumindest seltsam und fragte nach, ob das für Red XIII nicht ein wenig unbequem sei und er nicht Rückenschmerzen zu befürchten hätte. „Ja. Vielen Dank für diese tolle Frage“, entgegnet Director Naoki Hamaguchi. Red XIII und die Art und Weise, wie er auf einem Chocobo reitet, seien auch unter den Entwicklern ein „heiß diskutiertes Thema“ gewesen.

„Wir haben also viel darüber diskutiert und uns auf die Idee von Mr. Nomura geeinigt, wie er auf dem Chocobo reiten sollte“, so Hamaguchi. Es war also die Idee von Tetsuya Nomura. Letztlich sei man auch der Meinung, dass dies stellvertretend für die „comical elements“ der Serie stehe, die auch repräsentativ für die FF7-Spiele sind, auch vor dem Hintergrund der ernsten Handlung.

Da schiebt IGN gleich Cloud auf dem Segway nach. „Ja. Dass Cloud im Trailer auf einem Segway fährt, hat auch in Japan für viel Aufsehen gesorgt“, so Hamaguchi. Fans werden viele Orte bereisen, beispielsweise Costa del Sol, den Ferienort.

Man habe über eine „aufregendere Art und Weise“ nachgedacht, wie die Gruppe sich dort fortbewegen könnte. „Als wir also über ein handgesteuertes Fortbewegungsmittel auf Rädern nachdachten, kam uns eine Art Segway-ähnliches Gerät in den Sinn, und wir sind wirklich froh, dass dies nicht nur in Japan, sondern auch weltweit wahrgenommen wird“, freut sich Hamaguchi.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix