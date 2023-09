Don’t Nods Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden um mehrere Monate verschoben

Don’t Nods Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden hätte eigentlich am 7. November 2023 erscheinen sollen. Doch das Entwicklerteam gab nun an, dass das Spiel verschoben und damit nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Der neue Termin ist der 13. Februar 2024. Dann soll der Titel für PS5, Xbox Series und PC via Steam erscheinen.

Der Grund dafür soll nicht im Zusammenhang mit dem Zustand von Banishers: Ghosts of New Eden liegen. Das Spiel sei den EntwicklerInnen zufolge bereits fertig, doch 2023 seien so viele gute Spiele erschienen, dass das Action-RPG vermutlich untergehen würde.

Schlüpfe in diesem Story-Action-RPG in die Haut von zwei Geisterjägern, die dir in Erinnerung bleiben werden, und triff weitreichende Entscheidungen. Befördere Geister zurück ins Jenseits und kämpfe mit Antea und Red gegen übernatürliche Kräfte.

Don’t Nod gibt ab, dass der Tag perfekt sei, um eine epische Liebesgeschichte zu zocken. Möglicherweise spielt das Entwicklerteam darauf an, dass am nächsten Tag Valentinstag gefeiert wird. Falls ihr also nichts vorhaben solltet, könnt ihr euer Date mit dem GeisterjägerInnen-Duo verbringen.

Bildmaterial: Banishers: Ghosts of New Eden, Focus Entertainment, Don’t Nod