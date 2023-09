Das Strega-Trio ist zurück: Neuer Trailer zu Persona 3 Reload veröffentlicht

Kaum hat die Tokyo Game Show eröffnet, legt auch Atlus schon fleißig los. Man veröffentlichte den dritten offiziellen Trailer zu Persona 3 Reload. Dieser kündigt die Rückkehr von Takaya Sakaki, Chidori Yoshino und Jin Shirato an.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Austauschschülers, der in ein unerwartetes Schicksal geworfen wird, als er die „versteckte“ Stunde zwischen zwei Tagen betritt. Als Spieler erweckt man eine unglaubliche Kraft und erkundet die Mysterien des Tartarus, kämpft für seine Freunde und sorgt dafür, dass sie sich für immer an einen erinnern.

Persona 3 Reload bietet zahlreiche Überarbeitungen an Kampfsystem und Grafik und will insgesamt ein „brandneues Spielerlebnis“ bieten. Die Inhalte aus „FES“ und „Portable“ sind jedoch nicht enthalten. Produzent Ryota Niitsuma und Director Kazuhisa Wada bestätigen bereits, dass „Reload“ lediglich Features aus dem Originalspiel enthalten werde.

Persona 3 Reload erscheint am 2. Februar 2024 für Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie PC-Steam. Außerdem steht es zum Launch im Xbox Game Pass zur Verfügung. Noch mehr Eindrücke? Findet ihr in unserem „Angespielt!“ von der Gamescom.

Der neue Trailer:

