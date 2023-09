Das neue Dragon-Quest-Abenteuer Infinity Strash ist ab sofort erhältlich

Ab sofort ist das neue Dragon Quest erhältlich. Square Enix hat Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch sowie PCs veröffentlicht. Versprochen wird eine „spannende Mischung aus Singleplayer-Story, Dungeons und einem Action-RPG-Kampfsystem“.

Wir haben uns bei der Gamescom schon angesehen, ob das in Ansätzen funktioniert. Unser Test zum Spiel folgt. Bis dahin könnt ihr euch den Launchtrailer ansehen, den ihr unten findet.

The Adventure of Dai erzählt die Geschichte eines Jungen namens Dai, der in die Rolle eines Helden hineinwachsen muss. Nachdem Hadlar, der dunkle Lord, in der Vergangenheit nämlich bereits von einem großen Helden bezwungen wurde, scheint er nun wiedererweckt. Dai und seine GefährtInnen müssen gemeinsam wachsen, um ihm Einhalt zu gebieten.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, Square Enix, Game Studio, KAI GRAPHICS