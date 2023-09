Da ist es endlich: Hier ist der erste Trailer zu Hotel Barcelona von Suda51 und Swery65

Da ist es endlich! Nachdem Goichi „Suda51“ Suda (No More Heroes) und Hidetaka „Swery65“ Suehiro (Deadly Premonition) in der Vergangenheit öfter mal über ein potenzielles gemeinsames Projekt sprachen, haben wir nun Gewissheit: Hotel Barcelona lebt und soll 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam erscheinen.

Ein 2.5D-Slasher-Filmparodie-Actionspiel

Bei dem Titel handelt es sich um einen „2.5D-Slasher-Filmparodie“-Actionspiel – den Startschuss gab seinerzeit Suda51; Swery65 übernahm dann Drehbuch und Regie. Der Titel soll Inspirationen aus der gesamten Horror-Historie ziehen und SpielerInnen in eine endlosen Zeitschleife voller Serienmörder verschlagen. Von Außerirdischen bis KI-gesteuerten Haien – ihr habt alle Hände voll zu tun. Wie gut, dass ihr Unterstützung von bereits verstorbenen Versionen eurer Selbst erhaltet.

Sowohl Swery als auch Suda erschienen zur Ankündigung im Rahmen der Tokyo Game Show 2023, um über das Projekt zu sprechen. Swery sprach über die ungewöhnlichen Anfänge des Spiels – Suda bat ihn etwa, spontan und ohne vorherige Diskussion eine Zusammenarbeit anzukündigen. Außerdem habe ihn Stanley Kubricks „The Shining“ inspiriert.

Suda erklärte zudem, dass er und Swery gemeinsam am ursprünglichen Konzept gearbeitet hätten: „Dann schloss Swery plötzlich jede Menge Arbeit an der Entwicklung ab und Hotel Barcelona nahm Gestalt an. Wenn man solche Lippenbekenntnisse macht, kommt das Projekt meistens nie zustande … Aber Swery hat dieses Projekt Wirklichkeit werden lassen, um den Fans etwas zu bieten.“

Hotel Barcelona im Ankündigungstrailer

