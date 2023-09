Bloodstained: Ritual of the Night knackt weiteren Meilenstein und winkt mit neuen Inhalten

Die Verkaufszahlen von Bloodstained: Ritual of the Night sind im August weltweit über zwei Millionen Einheiten geklettert, gaben Publisher 505 Games und Entwickler ArtPlay bekannt.

Das feiert Koji Igarashi nicht nur mit einem einfachen Dankes-Artwork – vielmehr dürft ihr euch auf die neuen Modi „VS“ und „Chaos“ freuen, die sich derzeit in Entwicklung befinden. Beide werden erstmals einen Online-Mehrspielermodus in „Bloodstained“ einführen.

„Diese [Ergänzung der Online-Funktionalität] hat zu einigen Herausforderungen und Verzögerungen geführt, die wir nicht erwartet hatten, aber wir machen weiter“, erklärt ArtPlay in einem Blogbeitrag. „Wir stehen kurz vor der Fertigstellung der neuen Inhalte.“

Einen ersten Eindruck der neuen Inhalte liefert ein frisch veröffentlichtes Video-Update, weitere Informationen werden am 14. September bekannt gegeben.

Bloodstained: Ritual of the Night ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PCs via Steam, iOS und Android verfügbar. Eine Fortsetzung befindet sich in Entwicklung.

Das erwartet Fans von Bloodstained: Ritual of the Night

