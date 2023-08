Wieso Fans jetzt auf die Ankündigung von Tales of Arise: Beyond the Dawn hoffen

Bandai Namco hat die offizielle Website zum Auftritt bei der Tokyo Game Show 2023 online gestellt. Dabei stellte man auch ein Line-up an präsenten Games vor, ebenso wie den üblichen Streaming-Plan. Während das Spiele-Line-up keine Überraschungen bereithält, tut es der Streaming-Plan hingegen schon.

Neben Übertragungen zu Tekken und Blue Protocol gibt es am 23. September um 11 Uhr japanischer Zeit nämlich auch einen noch namenlosen Slot. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, aber manch einer holt ein altes Trademark aus der Mottenkiste. Auch Fans in den sozialen Medien erinnern sich daran.

Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass sich Bandai Namco ein Trademark namens Tales of Arise: Beyond the Dawn in die Bücher geschrieben hat. Das Trademark ist bis heute ungenutzt, was bei Trademarks hin und wieder vorkommt. Für eine Ankündigung ist es aber auch nicht zu spät.

Gleichzeitig wäre es durchaus eine Überraschung, wenn es mit Tales of Arise in irgendeiner Form weitergeht. Schon vor der Veröffentlichung sagte Producer Yusuke Tomizawa, dass Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten solle. Auch nach dem Verkaufserfolg von Tales of Arise änderte er seine Meinung nicht.

Tales of Arise ist in die Jahre gekommen

Außerdem ist Tales of Arise auch schon in die Jahre gekommen. Nicht umsonst feiert Bandai Namco am gleichen Tag um 21:15 Uhr japanischer Zeit in einem weiteren Livestream schon den zweiten Geburtstag des Spiels. Dass es jetzt noch eine Erweiterung zum Spiel gibt, scheint eher unwahrscheinlich.

Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass Beyond the Dawn eine Erweiterung ist. Was wäre denn mit einer direkten Fortsetzung zu Arise? Tales of Arise sei mit einer vollständig eigenständigen Geschichte konzipiert und würde ganz gut ohne ein Sequel auskommen, betonte Yusuke Tomizawa damals auch. Statt auf Tales of Arise aufzubauen, will man lieber „weiterhin die Herausforderung annehmen, […] neue Fans für die weitere Expansion von JRPGs zu gewinnen“.

Wir sind bald schlauer. Sicher ist immerhin, dass Bandai Namco die folgenden Spiele mit bei der Tokyo Game Show im Gepäck hat. Das Line-up liest sich wie folgt:

Blue Protocol (PC) – Stage

The Idolmaster Shiny Colors: Song for Prism (iOS, Android) – Stage

My Hero Ultra Rumble (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Stage

SAND LAND (PS5, Xbox Series, PS4, PC) – Playable, Stage

SD Gundam G Generation ETERNAL (iOS, Android) – Playable

Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Stage

SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, Stage

Tales of Arise (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC) – Online

Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) – Playable, Stage

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco