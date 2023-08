Virgo Versus the Zodiac: Das rundenbasierte Rollenspiel erscheint im August für Konsolen

Das rundenbasierte Rollenspiel im Pixel-Look Virgo Versus the Zodiac soll am 23. August dieses Jahres für PlayStation, Xbox und Switch erscheinen. Dies gaben der Publisher Serenity Forge und der Entwickler Moonana nun bekannt. Für PCs erschien der Titel bereits am 12. Dezember 2019 via Steam.

Klassiches Rollenspiel mit mehreren Enden

Virgo Versus the Zodiac ist ein Rollenspiel klassischer Art. Neben dem rundenbasierten Kampfsystem bietet der Titel großzügige Möglichkeiten der Erkundung. Ebenso gibt es verschiedene Enden, da jede Entscheidung den Spielverlauf maßgeblich verändert und beeinflusst. Zufallskämpfe gibt es nicht. Jeder Kampf ist quasi auf die aktuelle Spielweise zugeschnitten.

Der Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Virgo Versus the Zodiac, Serenity Forge, Moonana