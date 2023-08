Super Mario Bros. Wonder überrascht mit Direct-Ausgabe und ersten Vorbestellerboni

Bei der Gamescom ging Super Mario Bros. Wonder zur Überraschung von Fans und Presse komplett leer aus. Keine Präsentation, keine Demo – dabei steht die Veröffentlichung am 20. Oktober 2023 doch unmittelbar bevor.

Aber es ist nicht so, als hätte Nintendo nichts mehr zu zeigen. Sonst hätte man heute wohl kaum eine eigene Direct-Ausgabe zu Super Mario Bros. Wonder angekündigt. Am 31. August wird sie um 16 Uhr deutscher Zeit über die Bildschirme flimmern. Versprochen ist eine Laufzeit von etwa 15 Minuten.

Unterdessen deutet sich auch schon an, was viele First-Party-Titel von Nintendo in den letzten Jahren genießen: Vorbestellerboni. Amazon macht hier den Anfang, dort gibt es – allerdings gegen einen kleinen Aufpreis – einen Stressball zum Spiel. Wegweisend?

Sicherlich wird sich an der Vorbestellerboni-Front in den nächsten Tagen und Wochen bei den üblichen Verdächtigen noch einiges tun. Super Mario Bros. Wonder ist ein neues 2D-Mario, das ihr natürlich auch im Koop spielen könnt. Es warten viele neue Elemente und Ideen auf euch und einige wird uns Nintendo sicher am 31. August präsentieren.

Die Direct im Livestream:

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo