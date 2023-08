Sonntagsfrage Cover-Duell: Resident Evil 4 Remake vs. Metroid Prime Remastered

In der heutigen Sonntagfrage probieren wir mal wieder etwas Neues aus und schauen uns zwei Boxart-Cover an. Beide Spiele erschienen in diesem Jahr, haben eine große Fangemeinschaft und erfreuen sich großer Beliebtheit, sowohl in der alten als auch in der aufpolierten Version. Die Rede ist vom Resident Evil 4 Remake und Metroid Prime Remastered. Zwei Spiele, die unterschiedlicher nicht sein könnten, außer das beide einst für den GameCube erschienen.

Aus diesem Grund schauen wir auch nicht auf die inneren Werte und bewerten das Buch nach seinem Einband, genauer gesagt nach seinem Cover. Unabhängig vom Titel selbst und was dieses für euch spielerisch bietet: Welches Boxart-Cover gefällt euch besser? Welches würdet ihr euch eher in die Wohnung hängen?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 30. Juli

Sonntagsfrage: Sind Funktionen wie Cross-Play oder Cross-Save für euch essentiell?

folgt

Bildmaterial: Metroid Prime Remastered, Nintendo, Retro Studios, Resident Evil 4, Capcom