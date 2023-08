Seht die Charaktere von Final Fantasy VII Ever Crisis in ihren neuen Kostümen

In Final Fantasy VII Ever Crisis werden SpielerInnen die Möglichkeit haben, ihre Lieblingscharaktere in brandneuen Outfits zu bestaunen. Diese deutete der japanische Twitter-Kanal zum Spiel bereits vorab an, mittlerweile dürfen wir aber auch schon einen ausführlichen Blick auf die entsprechenden Charaktere und ihre neuen Kostüme werfen.

Kleider machen Leute

Da wäre etwa die Kerngruppe an ProtagonistInnen – konkret: Cloud, Aerith, Tifa, Barret, Red XIII und Zack. Und so sehen sie im schicken, neuen Gewand aus:

Aber auch die „Ever Crisis“-Neuzugänge werden frisch eingekleidet – so sehen Glenn, Lucia und Matt in ihren Alternativkostümen aus:

Final Fantasy VII: Ever Crisis wird mit In-App-Käufen kostenlos spielbar sein. Das Spiel soll weltweit am 7. September 2023 für Android- und iOS-Geräte erscheinen.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot