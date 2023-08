River City: Rival Showdown wird um neues Szenario für PS4, Switch und PCs erweitert

Wie Publisher Arc System Works und Entwickler APlus Games erst vor einigen Wochen bekannt gaben, soll River City: Rival Showdown für PlayStation 4, Switch und PCs am 12. Oktober weltweit veröffentlicht werden.

Jetzt schob man einige neue Details zu dieser neuen Umsetzung nach. So wird diese Version ein spezielles Szenario namens „Riki’s Story“ bieten, auf das ihr zugreifen könnt, wenn ihr den Modus „River City: Yamada’s Side“ abgeschlossen habt. Mit vorhandenen Speicherdaten zu River City Saga: Three Kingdoms schaltet ihr das neue Szenario gleich frei.

Folgen Sie Riki und erleben Sie, was in den vier Tagen nach dem Vorfall in River City geschah. Was hat er die ganze Zeit über gemacht?