Pokémon GO: Pokémon der neunten Generation aus Paldea halten bald Einzug

Mitten in die Feierlichkeiten rund um das Pokémon GO Festival 2023 kündigte The Pokémon Company beim heutigen Pokémon Presents die nächste große Ankunft für das seit Jahren beliebte Mobile-Game an.

Die nächste Ankunft, weil zunächst mal der Auftritt von Diancie bevorsteht. Anschließend dürft ihr euch auf eine ganze Generation neuer Pokémon freuen. 2016 ging Pokémon GO mit den Pokémon der ersten Generation an den Start – es war ein ganz anderes Spiel, als es heute ist.

Ab September werden erstmals Pokémon der Paldea-Region in Pokémon GO auftauchen. Es sind die Pokémon, die mit Pokémon Karmesin und Purpur Einzug gehalten haben. Pokémon GO wird damit den Pokédex komplettieren. Pokémon von Kanto bis Paldea sind dann im AR-Game zu finden.

Was die Schuhe im Titelbild sollen, fragt ihr? Sie repräsentieren Paldea in Pokémon GO – ein Spiel, in dem es bekanntlich um das Erkunden und Laufen geht. Zuvor zeigt euch der Trailer zahlreiche Schuhe, welche die Generationen zuvor symbolisieren. Witzig!

Der Trailer zur Enthüllung

Seht die Ankündigungen ab Minute 10:29

