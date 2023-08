Naoki Yoshida verrät, was ihn zum Konzept der Esper-Kämpfe in Final Fantasy XVI inspirierte

GameSpot hat kürzlich ein FF16I-Interview veröffentlicht, in dem Produzent Naoki Yoshida ausführlich erklärt, wie das Konzept um die Esper entstanden ist. Es stellt sich heraus, dass die Idee von Domini, die sich in die turmhohen Esper verwandeln, auf eine Erfahrung von Yoshida zurückgeht, die er im Zuge der Tokyo Game Show 2014 machte.

Von der Tokyo Game Show nach Valisthea

Im Interview erklärt er, dass die berühmte japanische Spielmesse 2014 ziemlich überlaufen war. Er habe Schwierigkeiten gehabt, sich durch die Massen von Menschen, von einer Booth zur anderen zu kämpfen. Als er zurück zur Square-Enix-Booth wollte, wiesen ihm zwei gewaltige Maskottchen – ein Chocobo und ein Mogry – den Weg. Diese waren nämlich oberhalb der Booth befestigt. Der Haken: Es war so weit weg. Yoshida fantasierte also: „Wäre es nicht toll, wenn ich mich jetzt in Ifrit verwandeln könnte? Jeder würde weglaufen und ich wäre mit einem einzigen Schritt wieder am Stand.“

Als dann entschieden wurde, dass Yoshida und sein Team Final Fantasy XVI verantworten würden, sprach er mit den Main- und Creative-Directors: „Ich habe diese Idee, was denkt ihr? Ich würde diese erbitterten Kämpfe zwischen den Beschwörungen gerne tatsächlich spielen. Wie wäre das?“ Und so nahm alles seinen Lauf – hier der Clip zum entsprechenden Teil des Interviews.

