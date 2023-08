My Next Life as a Villainess: Mit diesem Video wird euer Abenteuer mit den Piraten eröffnet

Neben Sympathy Kiss kündigte Idea Factory International am Rande der Anime Expo 2023 auch My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance- für eine Veröffentlichung im Westen an. Dazu veröffentlichte man jetzt den Eröffnungsfilm, den ihr euch unten ansehen könnt.

Die Otome-Visual-Novel wird im Winter für Nintendo Switch erscheinen und basiert auf der bekannten Light-Novel und Anime-Serie. Geboten werden soll die bekannte Mischung aus Humor, Romantik und verwegenen Begegnungen mit Piraten. Mit dabei sind mit Rozy Lind und Silva auch zwei brandneue Charaktere.

Du bist Catarina Claes: eine lebenslustige, energiegeladene Adlige und Bösewichtin, die, nachdem sie ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben wiedererlangt hat, in den Frühjahrsferien endlich ein wenig Urlaub machen kann. Sie geht an Bord der Vinculum, einem Kreuzfahrtschiff der Spitzenklasse mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten, und stellt schnell fest, dass eine Reihe von Freunden mitfährt.

Die entspannte Kreuzfahrt wird natürlich nicht entspannt und verläuft ganz anders als geplant, als Piraten angreifen. Neben einer Standardversion, die im Handel erscheint und bei Amazon* bereits vorbestellbar ist, wird es auch eine Limited Edition im IFI-Online-Store geben.

Das Eröffnungsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=vGElixVonoQ

Bildmaterial: My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! -Pirates of the Disturbance-, Idea Factory, Otomate