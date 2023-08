In Princess Maker 2 Regeneration könnt ihr eure Tochter zur Prinzessin ausbilden

Der Prinzessinnen-Macher bekommt eine neue Version! Princess Maker 2 Regeneration soll am 21. Dezember 2023 für Switch, PCs via Steam, PS4 und PS5 erscheinen. Der Titel wird in englischer, koreanischer, japanischer und chinesischer Sprache angeboten. Die verbesserte Version erscheint anlässlich des 30. Geburtstags von Princess Maker 2.

Die Version basiert auf Princess Maker 2 Refine aus dem Jahr 2004. Wichtige Grafiken wurden von Takami Akai erneut gezeichnet, wobei er sich an das Original hielt. Die Grafiken versprechen eine höhere Auflösung für moderne Plattformen.

Takami Akai freut sich über die Chance, das Spiel mit neuen Illustrationen zu versehen:

Ich bin zutiefst dankbar, dass „Princess Maker 2“, das vor 30 Jahren herauskam, immer noch von so vielen Fans geliebt wird, dass wir eine neue Version veröffentlichen können. Diesmal war ich endlich in der Lage, die Grafiken neu zu gestalten, was ich schon immer tun wollte. Bitte genießen Sie die neu gezeichneten Ferien und Enden.

Außerdem wurde ein Opening von Yonago GAINAX hinzugefügt. Die Animationen sollen potenziellen Vätern zeigen, was es heißt, eine Prinzessin zu erziehen.

In Princess Maker 2 müsst ihr eine Prinzessin über mehrere Jahre aufziehen, ihr verschiedene Aufgaben geben und sie unterrichten, um aus ihr eine gebührende Herrscherin zu machen.

Je nachdem, wie ihr sie behandelt, ändert sich natürlich ihr Verhalten und auch das Ende. 1993 erschien Princess Maker 2 ursprünglich in Japan. Danach folgte Princess Maker 2 Refine im Jahr 2004 in einer überarbeiteten Fassung für Steam.

Bildmaterial: Princess Maker 2 Regeneration, Bliss Brain