In Neko Odyssey fotografiert ihr Katzen und sammelt dafür Likes in den sozialen Medien

Katzen-Liebhaber sollten unbedingt einen Blick auf Neko Odyssey werfen. In diesem Spiel geht es darum, Fotos von Katzen zu schießen – also das, was ihr wahrscheinlich sowieso macht, wenn ihr eine Katze besitzt. Wir müssen Katzen in der Stadt suchen und die Bilder auf Social Media hochladen.

Jedes Foto, das hochgeladen wird, erhält Likes der StadtbewohnerInnen. Je mehr Likes wir erhalten, desto bekannter werden wir. Die größere Anzahl an Followern wird Tipps haben, wie wir noch süßere Katzenposen entdecken können. Einige Katzen sind stur und lassen euch erst ein Foto machen, wenn ihr eine Verbindung zu ihr aufgebaut habt.

Außerdem soll es eine Story geben, die sich um ein großes Mysterium der Stadt dreht. Durch das Schießen der Katzenfotos sammeln wir Informationen darüber.

Neko Odyssey soll im Jahr 2024 für PCs via Steam erscheinen. Den passenden Trailer von Publisher Flyhigh Works und Entwickler Secret Character gibt es nachfolgend zu sehen. Achtung: Der Soundtrack ist speziell.

Neko Odyssey im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Neko Odyssey, Flyhigh Works, Secret Character