FF16-Producer Naoki Yoshida findet, mit nur einer Gaming-Plattform hätten es alle leichter

Wenn es nach FF16-Produzent Naoki Yoshida geht, würde es nur eine Spieleplattform geben – das wäre nicht nur für die EntwicklerInnen leichter, sondern ebenso für die SpielerInnen. Das geht aus einem Interview hervor, das Yoshida mit einem taiwanesischen YouTube-Channel führte.

Eine Spieleplattform wäre besser für alle

„Spielplattformen … das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich wünschte, es gäbe nur eine“, erklärt Yoshida. „Es wäre sowohl für die EntwicklerInnen als auch für die SpielerInnen einfacher.“ Dazu sei gesagt, dass Yoshida den Kommentar scherzend abgibt, wie man im entsprechenden untertitelten Mitschnitt von Twitter-User Genki_JPN sehen kann. Dazu gibt es Wein – eine lockere Runde.

Sowohl Sony als auch Microsoft haben sich im Laufe der Jahre eine Reihe exklusiver Konsolentitel von Drittanbietern gesichert. Eines der bemerkenswertesten Beispiele hierfür sind die Beziehungen des PlayStation-Herstellers zu Square Enix, die nicht zuletzt für eine PlayStation-Konsolen-Exklusivität von Final Fantasy VII Remake und Final Fantasy XVI sorgten.

Zuletzt beteuerten Square-Enix-CEO und Xbox-Chef Phil Spencer aber auch – im Rahmen des Final Fantasy XIV Fan Festivals – ihre Geschäftsbeziehung künftig zu vertiefen. Final Fantasy XIV wird den Startschuss machen und nächstes Jahr seinen Weg auf Xbox-Konsolen finden. Final Fantasy XVI hingegen wird wohl erstmal Konsolen-exklusiv an PlayStation 5 gebunden bleiben, wenngleich eine PC-Version in Aussicht gestellt wird. Aber die dürfte noch auf sich warten lassen.

Yoshida erklärte seinerzeit, warum: „Das liegt daran, dass wir viel Zeit und Geld in die Optimierung der PS5-Plattform gesteckt haben, um das beste Spielerlebnis zu bieten. Natürlich möchte ich irgendwann eine PC-Version veröffentlichen, damit jede/r möglichst viele Spiele spielen kann.“

Und weiter: „Aber selbst wenn wir mit der Optimierung der PC-Version beginnen, nachdem die PS5-Version herauskommt, werden wir sie nicht in einem halben Jahr optimieren können, sodass sie nicht in einem kurzen Zeitraum von einem halben Jahr herauskommen wird.“

via VGC, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.