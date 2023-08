Die Siedler-Alternative Pioneers of Pagonia startet noch dieses Jahr in den Early Access

Nachdem mit der Entwicklung Die Siedler: Neue Allianzen allerhand Probleme einhergingen, verließ der Schöpfer der Marke – Volker Wertich – kurzerhand das Projekt, um eigene Pläne zu schmieden. Das Ergebnis: Pioneers of Pagonia, das stark an die alten Teile der „Die Siedler“-Reihe erinnert.

Early Access im Dezember

Mit diesem Projekt geht es offensichtlich deutlich besser voran. Immerhin verkündete man via offiziellen Twitter-Auftritt, dass Pioneers of Pagonia schon bald in den Early Access starten soll. Ab dem 13. Dezember sollen sich Steam-NutzerInnen ein Bild von der Siedler-Alternative mit ordentlich Wusel-Faktor machen können.

Pioneers of Pagonia im Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Pioneers of Pagonia, Envision Entertainment