Das neues Switch-Modell „Mario-Rot“ setzt die größten Akzente auf der Rückseite

Zum Abschluss der heutigen Spezial-Direct hat Nintendo eine neue Variante der Nintendo Switch angekündigt. Das OLED-Modell im „Mario-Rot“ erscheint am 6. Oktober 2024 und ist recht schlicht. Nämlich ziemlich großflächig Mario-Rot. Das Modell setzt nur kleine Akzente, beispielsweise findet ihr auf der Rückseite, wenn ihr die Klappe entfernt, Münzen und unten links einen kleinen Mario. Die Kreativität von Super Mario Bros. Wonder greift das neue Modell wohl nicht so recht auf, oder was meint ihr?

Bildmaterial: Nintendo