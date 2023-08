Bomb Rush Cyberfunk beginnt seine Party ab sofort auf Nintendo Switch und PCs

Ab sofort ist Bomb Rush Cyberfunk für PCs und Switch erhältlich, am 1. September sollen Versionen für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series folgen. Das Spiel wird als spiritueller Nachfolger zu Jet Set Radio gehandelt. Nicht zuletzt konnte Team Reptile Hideki Naganuma für das Projekt gewinnen. Er komponierte seinerzeit die Musik für Jet Set Radio und steuert nun auch hier die Musik bei.

Die digitale Version kostet 39,99 Euro. Eine physische Version gibt es bislang nicht.

In einer Welt, in der selbst ernannte Crews mit persönlichen Boostpacks ausgestattet sind, werden neue Höhen des Graffiti erreicht. Gründet eure eigene Gruppe und tanzt, malt, trickst, legt euch mit den Cops an und erhebt euren Anspruch auf die Ausbuchtungen und Hohlräume einer sich ausbreitenden Metropole in einer alternativen Zukunft, die von den musikalischen Gehirnströmen von Hideki Naganuma untermalt wird.