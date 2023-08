Atelier Resleriana heißt das neue Atelier-Spiel und es ist ein Ausflug auf PCs und Mobilgeräte

Publisher Koei Tecmo und Akatsuki Games und Entwicklerstudio Gust haben einen neuen Eintrag in die beliebte Atelier-Serie angekündigt. Allerdings handelt es sich bei Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night nicht etwa um einen Konsolenableger, sondern um einen Alchemie-Ausflug auf PCs via Steam und Mobilgeräte via iOS und Android.

Atelier Resleriana soll noch 2023 in Japan an den Start gehen. Eine Vorregistrierung ist ab sofort via offizieller Webseite und Google Play möglich.

Takahiro ist für den Story-Entwurf, die Serienkomposition und die Drehbuchüberwachung verantwortlich, während der Atelier-Serien-Supervisor Shinichi Yoshiike das Projekt beaufsichtigen wird. Das Charakterdesign wird derweils von Umiugeso und tokki verantwortet.

Nachfolgend ein Überblick über die Geschichte von Atelier Resleriana:

Alchemie – die Kraft, aus den Segnungen der Sterne etwas Neues zu erschaffen. Die Geschichte spielt in Lantana, einem Königreich, das vor langer Zeit durch Alchemie florierte. Allerdings ist die Alchemie inzwischen ausgestorben und aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Die Protagonistin Resna träumte davon, die vergessene Alchemie noch einmal in der Welt zu verbreiten. Ihr Abenteuer beginnt, als sie sich auf den Weg in das legendäre Land „Der Kontinent des Endes“ macht, wo angeblich die Hinweise liegen, nach denen sie sucht.

Atelier Resleriana im Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Liberator of Polar Night, Gust, Koei Tecmo, Akatsuki Games