Alone in the Dark: Das Reboot bringt sich mit einem neuen Teaser-Trailer in Stellung

Einige Wochen war es ruhig um Alone in the Dark. Kurz vor der Gamescom kriecht das Reboot jetzt wieder mit einem neuen Teaser-Trailer aus den düsteren Löchern. Am 25. Oktober soll die Neuinterpretation erscheinen – das ist ja auch nicht mehr so lange hin.

Alone in the Dark ist ein Liebesbrief an das bahnbrechende Original, in dem du eine gespenstische Geschichte durch die Augen einer der beiden Protagonisten erlebst: Spiele entweder als Edward Carnby oder als Emily Hartwood in dieser Neuinterpretation des klassischen Survival-Horrorspiels, in dem psychologischer Horror auf Southern Gothic trifft. Erforsche deine Umgebung, kämpfe gegen Monster, löse Rätsel und entdecke die unheimliche Wahrheit von Derceto Manor…

Serien- und Filmfans werden die ProtagonistInnen erkennen – Harwood wird nämlich von Jodie Colmer (bekannt etwa aus Killing Eve) und Carnby von David Harbour (Stranger Things) verkörpert. Die SchauspielerInnen leihen den Figuren ihre Stimme, Aussehen und Schauspiel.

Mit Alone in the Dark: Prologue könnt ihr euch schon jetzt in Stimmung bringen. Der kostenfreie Prolog ist bereits für alle Plattformen verfügbar (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam).

Der neue Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive