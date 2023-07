Publisher Spike Chunsoft und Entwickler Millennium Kitchen haben einen neuen Übersichtstrailer zu Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation veröffentlicht. In etwa drei Minuten zeigt euch das Video alles, was ihr mindestens über euer Sommerabenteuer wissen solltet.

Ihr übernehmt die Rolle eines 10-jährigen Protagonisten. Der kleine Junge kann seine Freizeit mit vielen Aktivitäten in der Natur verbringen. Er kann Käfer sammeln, fischen, auf Bäume klettern und schwimmen.

All die Erfahrungen, die er sammelt, werden in einem Tagebuch festgehalten. Die Umgebung besteht dabei nicht nur aus Bergen und Gewässern, sondern auch aus einem Sonnenblumenfeld, einer Mine und anderen spannenden Orten.

Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation erscheint in Japan am 28. Juli 2023 für Nintendo Switch. Zu einem geplanten Launch im Westen ist bis dato offiziell leider noch nichts bekannt. Dabei kennen sich die Entwickler von Millennium Kitchen mit Lokalisierungen durchaus gut aus. Zuletzt erschien Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation sogar auf Deutsch.

Der Übersichtstrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation, Spike Chunsoft, Toybox Inc., Millennium Kitchen