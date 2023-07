Sonntagsfrage: Besitzt ihr Figuren zu Videospiel-Charakteren?

In den letzten Wochen gab es auf JPGames wieder die eine oder andere News zu Figuren von bekannten Videospiel-Charakteren. Zu einem kündigte Sqaure Enix an, eine detailreiche Figur im 1/3-Maßstab von 2B aus NieR: Automata auf den Markt zu bringen – Kostenpunkt: 2349,99 Euro. Des Weiteren veröffentliche das japanische Unternehmen Acryl-Figuren, Büsten und ein Diorama von Shiva im Zuge des Releases von Final Fantasy XVI.

Das bringt uns zur heutigen Sonntagsfrage. Habt ihr bereits einige Figuren von Videospiel-Charakteren in eurer Wohnung stehen? Falls ja, wie präsentiert ihr diese in eurer Wohnung? Oder gehört ihr eher zu den Personen, die sagen „so etwas kommt mir nichts in Haus!“, weil es nur Staubfänger sind. Verratet es uns gern in den Kommentaren.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

