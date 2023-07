Sonic Mania: Macher erklären, warum es nie zu einem Nachfolger kam

Als Sonic Mania im Jahr 2017 erschien, war es bekanntlich ein riesiger Erfolg für das Franchise. Da schien es sonnenklar, dass ein Nachfolger nur eine Frage der Zeit wäre. Dazu kam es aber nie. GameInformer fragte bei den Machern Takashi Iizuka und Christian Whitehead nach, warum ein Sonic Mania 2 nie erschien.

Es blieb bei Gesprächen

Bis 2022 arbeitete das Studio Headcannon mit Sonic Origins und dem 2023 erschienenen Update Sonic Origins Plus weiter an der Marke, während Whitehead 2018 – zusammen mit anderen ‚Sonic Mania‘-EntwicklerInnen – das eigene Studio ‚Evening Star‘ gründete. Im vergangenen Juni kündigte Evening Star dann sein erstes Spiel mit dem Titel Penny’s Big Breakaway an, das Anfang 2024 erscheinen soll.

Anstelle des erwarteten Sonic Mania 2 kündigten Sega, Sonic Team und das Entwicklerstudio Arzest – unter der Leitung von Sonic-Mitschöpfer Naoto Ohshima – im Juni 2023 Sonic Superstars an.

IIzuka bestätigt, dass es im Anschluss an Sonic Mania Gespräche mit Whitehead und den weiteren Verantwortlichen gab, um die nächsten Schritte für ein klassisches Sonic-Spiel zu planen. Aus diesen resultierte letztlich aber kein fertiges Spiel.

Frische Optik, frische Ideen

Eine große Hürde bei der Produktion eines Nachfolgers von Sonic Mania bestand darin, dass Iizuka und das Sonic Team mit dem nächsten neuen Titel der ‚Classic Sonic‘-Reihe von der Pixel-Art-Grafik abrücken wollten. „Wenn man ein 2D-Spiel mit Pixel-Art entwickelt, spricht man letztendlich eine ganz bestimmte Kernzielgruppe an“, führt er aus. Das Ziel sei aber viel mehr gewesen, Sonic einer möglichst großen Gruppe von Leuten zugänglich zu machen.

Whitehead untermauert die Aussagen: „Evening Star hat mit Sega zusammengearbeitet, um mögliche Richtungen zu erkunden, in die ‚Classic Sonic‘ nach dem Erfolg von Sonic Mania gehen könnte. Sonic Mania 2 befand sich jedoch nie in der Entwicklung, da wir uns eigentlich schon früh darauf geeinigt hatten, dass wir versuchen sollten, etwas Neues zu machen, wie handgezeichnetes 2D oder 2.5D.“ Und weiter: „Gleichzeitig entwickelte Evening Star unsere neue Star Engine, sodass wir am Ende auch einen coolen Sonic-Prototyp erstellten, der in 2.5D mit Tiefe spielte, und einige andere Gameplay-Ideen hatte.“

Zu dem Projekt kam es dann aber nicht. Whitehead und sein Studio widmeten sich „Penny“ und SEGA tat sich mit Arzest Studio zusammen, um Sonic Superstars zu realisieren. Böses Blut soll es dabei aber keines gegeben haben, bestätigt Whitehead. Er freue sich auf Sonic Superstars.

Ironischerweise fänden sich viele Ideen von Whitehead in Sonic Superstars wieder, wie IIzuka bestätigt: Als wir Sonic Superstars mit Mr. Ohshimas Team starteten, waren viele der Gespräche, die wir mit Christian [Whitehead] geführt hatten, in unseren Köpfen, und wir begannen bereits mit der Entwicklung eines neuen Spiels in dem Sinne: ‚Lasst uns etwas Neues machen‘ und ‚Lasst uns etwas machen, das kein Pixel ist.’“

Sonic Superstars erscheint im Herbst 2023 für PlayStation, Xbox, Switch und PCs.

Bildmaterial: Sonic Superstars, Sega