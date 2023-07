Shinobi non Grata erscheint im August für PS4 und Switch und in physischer Auflage

Publisher Flyhigh Works und die Entwickler Studio PICO und Esquadra haben angekündigt, dass der actionreiche 2D-Ninja-Sidescroller Shinobi non Grata am 17. August auch für PS4 und Switch erscheinen soll. Bisher war der Titel lediglich PC-Fans vorbehalten. Bei Steam erschien der Titel bereits am 25. Mai.

Auch als physische Variante erhältlich

Über den Online-Shop von Strictly Limited Games gibt es ab sofort 2.500 Einheiten der Switch-Version und 1.300 Einheiten der PS4-Version von Shinobi non Grata zum Preis von jeweils 29,99 Euro zur Vorbestellung. Beide Varianten sind natürlich nummeriert und streng limitiert.

Neben dieser Standard-Version gibt es auch eine Special Limited Edition, die neben dem Spiel selbst auch einige Zusatz-Boni beinhaltet. Für diese Version ist die Produktionsmenge allerdings noch kleiner. Lediglich 1.500 Einheiten gibt es für Switch und nur 700 für PS4. Wer eine dieser Varianten bald sein Eigen nennen möchte, sollte sich also beeilen. Die Special Limited Edition schlägt mit je 49,99 Euro zu Buche.

Folgende Inhalte sind in der Special Limited Edition enthalten:

Shinobi non Grata – Spiel inkl. Anleitung

Verpackung

Soundtrack auf Disc

Murasame (Katana) – Anhänger mit Kette

Artbook mit Entwickler-Einsichten

Charakter-Pin

Sticker-Set

Poster mit Artwork des Spiels

Klassischer Sidescroller mit knackigen Kämpfen

Bei Shinobi non Grata handelt es sich um einen 2D-Sidescroller in klassischer 8-Bit-Pixel-Optik. Neben anspruchsvollen Leveln gibt es auch allerlei spannende Bosskämpfe, die es wirklich in sich haben. Jeder Boss benötigt eine andere Strategie, um diesen effektiv besiegen zu können.

Auch der Soundtrack kann sich hören lassen, denn hier vermischen die Entwickler gekonnt traditionell japanische Klänge mit klirrendem Retro-Chiptune-Sound. Obendrein gibt es auch Zombies.

Der aktuelle Trailer

