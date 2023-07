Seht den ersten Trailer zu Harvest Moon: The Winds of Anthos von Natsume

Mit den ersten Bildern zu Harvest Moon: The Winds of Anthos stieg die Vorfreude bei vielen Fans von Farming-Simulationen, da das Spiel deutlich vielversprechender aussah als die bisherigen Harvest-Moon-Spiele von Natsume. Auch einen Termin gibt es mit dem 26. September 2023 inzwischen.

Bewegtbilder war uns Natsume bis heute schuldig, doch man holt das nach. Natsume veröffentlichte heute den ersten Trailer zu Harvest Moon: The Winds of Anthos. So führt man zum Video ein:

Im heutigen Trailer gibt Natsume einen Einblick in die neue Welt von Anthos und all die fantastischen Charaktere und Tiere, denen die Spieler begegnen werden, während sie die Dörfer der Welt wieder verbinden. Besucht majestätische Wasserfälle, grüne Weiden, vulkanisches Land und verschneites Terrain, um die Erntegöttin und die Erntegeister zurückzubringen!

Bereits jetzt kann das Spiel im hauseigenen Shop in einer Limited Edition vorbestellt werden. Es gibt aber auch eine Standardversion im freien Handel. Bei Amazon* findet ihr diese für Switch, PS5, PS5 und Xbox.

Das Land Anthos, in dem der Titel spielt, ist durch einen Vulkanausbruch zersplittert. Die einzelnen Städte sind voneinander abgetrennt. Die Erntegöttin hat eine Flaschenpost mit einem magischen Schlüssel hinterlassen und fiel in einen tiefen Schlaf. Sie glaubt, dass eines Tages die Städte wieder vereint werden können. Eure Aufgabe dürfte also klar sein!

Der erste Trailer:

